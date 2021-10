Um edifício em Santana, na Madeira, abateu após uma forte explosão num restaurante. O alerta foi dado por volta das 8:15 horas desta segunda-feira.

Há, pelo menos, um ferido que foi socorrido no local. O edifício servia também de residência a seis pessoas. Um casal e um bebé de 18 meses estavam no interior do imóvel quando se deu a explosão.

Não se sabe ainda o que provocou a explosão. As autoridades suspeitam de uma fuga de gás.