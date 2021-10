António Costa afirma que fundos europeus vão ser usados com eficiência

Nas reações ao discurso do Presidente da República esta terça-feira, dia em que se assinala a Implantação da República, o PSD afirma que Marcelo deveria ter pressionado mais o Governo para as reformas que o país precisa.

António Costa concorda com Marcelo a propósito da utilização dos fundos europeus.

"Todos temos de estar preocupados em assegurar que cada cêntimo é gasto com a maior eficiência e transparência", considera o primeiro-ministro.

A maioria dos partidos revê-se no diagnóstico traçado pelo Presidente da República, sobre a oportunidade qe o país dispõe, mas PSD pede mais pressão.

O Iniciativa Liberal diz que não se pode ficar apenas pelo diagnóstico e que é preciso abrir caminhos de ação política e, por isso, considerou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa insuficiente.

O Chega não comenta diretamente as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, antes prefere revelar que está preocupado com a qualidade da democracia no país. Por isso, exige ao Governo um maior combate à corrupção porque, se assim não for, o feriado de 5 de outubro, deixa de fazer sentido para o partido.

VEJA TAMBÉM: