Dia Mundial do Professor: sindicatos assinalam data com manifestação em Lisboa

Mais de 1.000 professores juntaram-se em Lisboa para assinalar o Dia Mundial do Professor, numa manifestação em prol da dignidade e valorização profissional e em protesto contra o desrespeito pela negociação coletiva.

Entre as principais reivindicações, a Fenprof sublinha a recomposição da carreira, o regime de aposentação e rejuvenescimento da profissão, horários e condições de trabalho, precariedade profissional e o regime de concursos.

A manifestação convocada pela Fenprof foi apoiada pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, que lembram que sem esta profissão, mais nenhuma existia.

Os professores admitem avançar para greve e para uma manifestação nacional se o Ministério da Educação não aceitar negociar com os sindicatos e se o próximo Orçamento do Estado não der respostas às suas reivindicações.

Mário Nogueira disse que na próxima quinta-feira, 7 de outubro, as propostas sindicais para as negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) já entregues ao primeiro-ministro, António Costa, serão entregues no Ministério da Educação.

