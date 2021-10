"Não é momento para crises políticas", avisa Marcelo

O Presidente da República entende que as eleições autárquicas têm uma leitura nacional e diz que os próximos meses são de especial importância na definição do futuro dos partidos, numa entrevista em que Marcelo Rebelo de Sousa avisou que este não é o momento para crises políticas.

Ao contrário do que muitos acreditam, para o Presidente da República, há leituras nacionais a fazer das eleições autárquicas.

Marcelo Rebelo de Sousa quer que os partidos reflitam, mas avisa que as crises políticas são para evitar e que uma alternativa forte ao Governo deve existir.

"O decisivo é o que se vai passar nos próximos três ou quatro meses. Vão ter de ver com que líder querem ficar? Não é só o líder. Qual e a orientação a seguir. À Esquerda, têm de pensar no que vão fazer, que leitura retiram, reforçar a prazo a base de poder ou enfraquecê-la. E o mesmo no Centro-Direita e à Direita. Para haver alternativa plausível forte, a Direita e Centro-Direita, o problema não é sobretudo de liderança, é de estratégia. Estabilidade passa por esses partidos? PSD e CDS não mudarem de líder? Isso já não é comigo, é com os partidos", diz o Presidente da República.