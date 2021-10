Campanha "Taxa Zero ao Volante": em 5 dias morreram 10 pessoas nas estradas portuguesas

Em 5 dias morreram 10 pessoas nas estradas e foram registadas mais de 5.500 infrações na campanha "Taxa Zero ao Volante".

No terreno estiveram operacionais da GNR, PSP e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e fiscalizaram mais de mais de 31.700 veículos.

Das infrações resgistadas mais de 560 eram relativas à condução sob o efeito de álcool, ou seja, mais de 10% do total de infrações .

Durante a operação foram registadas outras infrações, a não utilização do cinto de segurança, o uso do telemóvel durante a condução e a inspeção em falta dos veículos estão entre as mais frequentes.

Este mês haverá ainda a campanha " Fátima Segura Depende de Todos" dedica, sobretudo, a quem vai a pé até ao santuário.