“Caravana da Justiça”: sindicato percorre tribunais do país de norte a sul

O sindicato dos funcionários judiciais está a percorrer os tribunais de norte a sul do país, numa iniciativa a que deram o nome de "caravana da Justiça". O objetivo é fazer um relatório com todos os problemas e reivindicações da classe que será depois entregue no Parlamento.

A iniciativa pretende tirar uma radiografia das condições de trabalho dos funcionários judiciais. A viagem segue até 15 de outubro, dia em que o sindicato vai entregar no Parlamento o relatório final, com todas as reivindicações e problemas recolhidos nos tribunais.