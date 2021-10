Funeral do padre Vítor Feytor-Pinto realiza-se na quinta-feira

O velório do padre Vítor Feytor-Pinto, que morreu esta quarta-feira, aos 89 anos, tem início às 18:00, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, estando agendada uma vigília de oração a partir das 21:30, informou o Patriarcado de Lisboa.

Na sua página na Internet, o Patriarcado adianta que a missa exequial tem lugar na quinta-feira, às 11:30, sendo presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

O funeral seguirá às 14:00 para o cemitério do Alto de São João.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a sua ida a Tenerife, nas Canárias, em Espanha, a um encontro de ministros da Justiça, com o rei Felipe VI, para poder estar nas cerimónias fúnebres do padre Feytor Pinto.

Um sacerdócio com mais de 65 anos

O padre Vítor Feytor-Pinto dirigiu a paróquia do Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, e coordenou, durante vários anos, a Pastoral da Saúde em Portugal.

Foi Assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP), para além de ter sido fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa.

Vitor Francisco Xavier Feytor-Pinto nasceu em 6 de março de 1932, na freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Aos 10 anos ingressou no Seminário do Fundão e aos 23 anos foi ordenado sacerdote na Guarda.

Mestre em Bioética e licenciado em Teologia Sistemática, foi admitido em novembro de 2005 pelo papa Bento XVI entre os membros da Família Pontifícia, nomeando-o seu capelão, com o título de Monsenhor.

"A Vida é sempre um valor", "100 entradas para um mundo melhor" e "A palavra vivida" são alguns dos livros escritos pelo padre Vitor Feytor-Pinto.

O padre Feytor-Pinto foi também membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.