Já arrancaram as provas do Campeonato Mundial de Fotografia e Vídeo Subaquático em Porto Santo. A seleção portuguesa participa com quatro equipas e está otimista.

A Corveta General Pereira d'Eça é um dos locais de competição. Afundada em Porto Santo há cinco anos, serve agora de pano subaquático a estes dois campeonatos mundiais, o de fotografia e o de vídeo.