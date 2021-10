Os pescadores desportivos estão revoltados com a proibição de pescar na zona da Foz, no Porto. As autoridades dizem que é uma questão de segurança, mas pescadores garantem que é apenas para caça à multa

Conhecem este molhe desde que foi construído. Sempre pescaram aqui à cana, mas de há uns meses para cá queixam-se de estarem sempre a ser multados.

A pesca lúdica no chamado molhe norte da Foz do Porto é proibida. A capitania invoca a segurança da navegação, pessoas e bens. No entanto, diz estar sensível à questão dos pescadores. Por isso, em julho, abriu temporariamente e de forma experimental um troço junto à foz onde é possível pescar, mas que não convenceu.

A capitania diz estar agora a trabalhar num novo edital que permitirá a pesca lúdica apeada no lado norte do molhe do outro lado do canal navegável. A capitania dos portos do Douro e do Leixões acredita que o edital seja promulgado ainda este ano.