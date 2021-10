Os polícias que não usem devidamente as câmaras corporais podem vir a ser punidos a nível disciplinar.

A proposta do Governo foi debatida esta quarta-feira no Parlamento. Vai ser votada na proxima sexta-feira e deverá passar com os votos da maioria.

Aprovada a medida, o debate segue para a especialidade onde há outras questões que merecem preocupação.

As bodycams, pequenas câmaras de vídeo incorporadas nos uniformes dos agentes da PSP, têm sido um dos instrumentos reivindicados pela polícia e alvo de debate, nomeadamente na sequência de alguns casos mediáticos em que imagens de operações policiais são divulgadas através de telemóveis.

O uso destas câmaras tem o apoio dos principais sindicatos da PSP e da GNR.