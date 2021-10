Gouveia e Melo diz que a resposta à pandemia acabou com preconceitos sobre as forças militares

O vice-almirante Gouveia e Melo diz que a resposta à pandemia ajudou a quebrar preconceitos no país, desde logo por ter um militar à frente do processo de vacinação. O coordenador da task force lembra que teve de ter proteção policial.

“Parece-me que é irrealista, de alguma forma, haver algum preconceito contra a utilização de uma capacidade que existe no país quando ela é necessária e é útil. Esse preconceito que existia antes, deve acabar. E nós devemos encontrar formas de cooperar entre todas as forças e todas as capacidades que existem”, disse Gouveia e Melo.