O vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia considera que ainda não são claras as circunstâncias em que devem ser usadas as bodycams.

As bodycams, pequenas câmaras de vídeo incorporadas nos uniformes dos agentes da PSP, têm sido um dos instrumentos reivindicados pela polícia e alvo de debate, nomeadamente na sequência de alguns casos mediáticos em que imagens de operações policiais são divulgadas através de telemóveis.