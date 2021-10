PS quer alterar normas que regulam as Ordens Profissionais

O PS quer alterar as normas que regulam as Ordens Profissionais e apresentou esta quarta-feira na Assembleia da República um projeto de lei.

A intenção do Partido Socialista é modernizar as Ordens Profissionais e melhorar o acesso à profissão.

O projeto prevê limitar as restrições no acesso à profissão, reforçar as competências de supervisão, e tornar obrigatória a figura do provedor do cliente.

Advogados, médicos e engenheiros já reagiram e falam num ataque às liberdades.

A proposta do PS surge dez anos depois da troika ter recomendado a limitação dos poderes das Ordens Profissionais.