"Perto da rutura é o SNS nas últimas duas décadas"

O Serviço Nacional de Saúde esteve em análise por Pedro Pita Barros, economista e especialista na área da Saúde, e por Alexandre Valentim Lourenço, presidente da Ordem dos Médicos do Sul, tendo-se destacado as baixas condições das instituições e a falta de investimento e estratégia no setor e nos profissionais.

O presidente da Ordem dos Médicos do Sul considera que o grito de alerta em Setúbal retrata uma realidade abrangente noutros hospitais do país.

"Os problemas a que estamos a assistir em Setúbal são transversais em relação a todos os hospitais e, em particular, na região metropolitana de Lisboa e na zona Sul. Este grito de alerta dos profissionais é facilmente replicável noutros serviços.

É uma situação que está diagnosticada há três ou quatro anos e que se tem arrastado."

Ainda este ano, Alexandre Valentim Lourenço diz ter havido reuniões com membros do Governo, porém, sem resultados práticos.

"Em fevereiro deste ano, nós tivemos 80 médicos na ordem dos médicos, muitos destes médicos, a pedir ajuda, e nós tivemos reuniões com o secretário de Estado, para fazer tudo isto que se continua a pedir e tudo se ficou na mensagem e na promessa de que um dia se vai resolver."

O presidente da ordem profissional queixa-se, também, de que, em Setúbal, "as instruções para o novo serviço de urgência estão num desenho à porta do hospital há quatro anos, e já esteve o seu início quatro vezes no Orçamento do Estado, e foi mais uma vez anunciado que se vai propor para o próximo ano", o que ajudou a saturar os profissionais.

"O que aconteceu com estes médicos é que verificaram que os constantes pedidos para apoiar e melhorar o hospital, para o requalificar, para lhe dar meios para continuar a prestar cuidados de saúde com qualidade, todos estes pedidos foram protelados, e após a pandemia a situação é pior do que aquela que havia antes."

Alexandre Valentim Lourenço revela que o cansaço de trabalhar nestas condições, que trabalham 48 horas em serviço de urgência, mais o serviço normal por semana, acumulado durante vários anos, "tinha que chegar a um momento em que é preciso intervenção", e, para si, esta passa por "contratar médicos e, mais importante, não deixar que todos os especialistas que se formam naquele hospital saiam".

Pedro Pita Barros refere que a situação negativa no Serviço Nacional de Saúde é negativa, mas não uma novidade.

"Perto da rutura é como temos vindo a anunciar o Serviço Nacional de Saúde pelo menos nas últimas duas décadas. É uma espécie de bomba-relógio."

De seguida, apresenta as razões para esta realidade.

"O que não foi feito uma estratégia de recursos humanos para a saúde, perceber como se faz a manutenção das pessoas nas instituições e como é que o Ministério da Saúde e as instituições planeiam os fluxos que possam existir por reformas e necessidades de formação. É preciso permitir que a gestão funcione, o que também não tem acontecido aqui, e que se criem quatro elementos centrais: as instituições têm de ter capacidade de planeamento por um lado, tem que haver condições remuneratórias que sejam relevantes, tem que haver perspetivas de evolução profissional e ter condições de trabalho."

A pandemia, na sua opinião, veio contribuir para este sentimento de saturação da classe médica em Portugal.

"Toda esta parte de exaustão e cansaço que os profissionais têm também leva a que a sua capacidade de absorver estas situações mais limite seja menor. E tem que haver aqui, claramente, um pensar de emergência, estas contratações que foram anunciadas foram um pensar de emergência, mas, acima disso, tem de se pensar, daqui para a frente, que promessas podem ser feitas e que vão ser cumpridas, e como se podem tornar credíveis essas promessas, e ter uma capacidade de a médio e longo prazo se conseguir mudar algumas coisas."

Pedro Pita Barros parece concordar com este pensamento.

"A pandemia trouxe exaustão em Portugal e nos outros países, e há agora uma falta de capacidade de acomodar coisas que antes tinham capacidade de acomodar, porque, simplesmente, estão no limite também. Isto vai fazer estoirar um pouco por todo o lado. Vai ser preciso pensar numa estratégia global para, em três ou quatro anos, conseguir avançar numa direção diferente, e depois arranjar os mecanismos legais que digam que aquilo que for anunciado vai ser efetivamente cumprido."

Para Alexandre Valentim Lourenço, a missão do SNS está em risco.

"Em algumas áreas, está muito comprometida, porque a missão de proporcionar acesso, de uma forma equitativa, a toda a população, independentemente das suas condições, está neste momento em risco, porque nós sabemos que, para aceder a alguns serviços públicos, as listas de espera continuam a aumentar, as urgências estão caóticas e os melhores profissionais estão a migrar para o setor privado ou para o estrangeiro. Isto é muito preocupante."

Já o economista Pita Barros não se mostra satisfeito com o mero aumento de 700 milhões de euros para o setor da saúde, em comparação com o montante relativo ao Orçamento do Estado de 2021.

"Pensar que, simplesmente, colocar mais verba vai resolver, não é verdade, se se mantiver toda a estrutura como está, e, portanto, se não se fizerem os investimentos, se não se der às pessoas uma ideia de evolução profissional, e também a garantia de que são ouvidos e têm participação, e a garantia de que podem conduzir a sua própria carreira com alguma flexibilidade e autonomia."

As alterações ao Orçamento do Estado de 2022 parecem também não ser suficientes aos olhos de Pedro Pita Barros.

"O Orçamento do Estado, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, é só uma linha a dizer quanto é que vai ser transferido, e isso é claramente insuficiente. O que deveria acompanhar seria a estratégia que não seja pegar todos os anos no que é dito sobre o Orçamento, ou seja, copiar o que lá estava escrito do ano passado e acrescentar mais três ou quatro linhas. O que é preciso neste momento é ter um sinal muito claro de que vai haver uma atenção verdadeira ao problema e que vão haver compromissos que serão cumpridos."

O presidente da Ordem dos Médicos do Sul parece seguir a mesma linha de raciocínio.

"Nós temos de falar de vários tipos de incentivos. Para mim, o dinheiro é importante, porque não há financiamento, não há remuneração acrescida. A capacidade de aquisição de bens que os médicos têm, neste momento, está 30% abaixo do que aquilo que estava antes da Troika. Não houve atualizações de salários, houve inflação e houve um corte brutal nas retribuições por horas extraordinárias. Ao mesmo tempo, não houve investimento, não há novos equipamentos, não há cirurgia robótica nos hospitais públicos, não há novos equipamentos de imagem, e os novos profissionais que foram aprendendo a tratar as doenças com ciência e tecnologia cada vez melhor não veem resposta nos hospitais onde estão."

A preocupação de Valentim Lourenço centra-se, também, na motivos dos profissionais mais novos, pois, na sua opinião, "eles não podem, jovens de 35 anos que terminaram a especialidade, olhar para os seus chefes, com 60 anos, e verem que recebem o mesmo, que estão estoirados e pensar 'eu não vou ficar aqui mais 30 anos para ficar naquela condição'", pois leva os mesmos a procurar outras oportunidades fora do SNS.

"É preciso uma mudança também de gestão. Os hospitais não têm autonomia para decidir quem contratam, quando contratam e o perfil que contratam, e nós não temos, muitas das vezes, nos nossos hospitais, os profissionais que queremos a fazer o que queremos."

A situação não é positiva e o presidente da ordem refere que "as carências crescem todos os dias, e é isso que é impressionante", o que se parece verificar em Setúbal.

"Vão-se reformais mais 60 ou 70 profissionais no Hospital de Setúbal. Não há sequer capacidade para reter as pessoas. Nós temos que impedir que saiam, reforçar as contratações. A ginecologia e obstetrícia precisa de 14 profissionais. A anestesia disse que precisava de 10 profissionais. A oncologia tinha 9, agora tem 3, precisa de mais 6."

No entanto, não considera ser um problema de resolução momentânea, pois para se inverter este ciclo, "precisamos de dois ou três anos, mas temos de começar, e deveríamos ter começado há cinco anos atrás, depois do fim da Troika".

O economista refere que "uma parte muito importante entre o setor público e o setor privado em Portugal está muito nesta questão da gestão das pessoas".

Assim, o presidente da Ordem dos Médicos do Sul apresenta algumas ideias chave para o início de uma possivelmente longa recuperação do SNS.

"Transferir o dinheiro que se paga aos prestadores de serviços, que estão a tentar resolver o problema com pessoas menos diferenciadas, para as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais, faz com que pelo menos algumas deixem de sair. E significa dar um sinal, significa que vale a pena trabalhar mais para se melhorar o serviço. Segundo, é preciso dar autonomia, não só aos hospitais, mas também aos serviços e aos departamentos. Estes conhecem bem o que precisam de fazer. O que acontece no privado é que se eu quiser contratar um profissional com determinadas características, eu consigo fazê-lo num mês, e no público eu faço em um ano, e enquanto espero um ano, o hospital privado contrata três. A velocidade, a decisão, a capacidade de execução dos hospitais públicos está manietada por um conjunto de regras, por restrições orçamentais e por um conjunto de mecanismo de controlo redundantes que impedem a capacidade de resolver os problemas atempadamente."

Para si, a pandemia foi prova da celeridade desta forma de gestão.

"Eles funcionaram muito bem na pandemia, não só porque se injetou dinheiro, mas também porque se disse 'como é que isto se resolve', e porque quem se chegou à frente foram os médicos que estavam nos serviços de urgência, nos serviços de medicina intensiva, que reorganizaram em tempo recorde os seus serviços, numa semana, para responder àquele problema."

