Pedro Nuno Santos nega tensão com o ministro das Finanças, João Leão, por causa da gestão da CP.

O titular da pasta das Infraestruturas garante que existe uma boa relação entre os dois Ministérios.

"Nós estamos a trabalhar em conjunto para resolver os problemas", adianta o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

A declaração surge dias após as críticas que Pedro Nuno Santos fez ao ministro das Finanças pelo impasse na aprovação do orçamento da empresa, que levou à demissão do presidente da CP.

Na terça-feira, dia 28 de setembro, o ministro das Infraestruturas pronunciou-se sobre a saída de Nuno Freitas da CP e culpou indiretamente o ministro das Finanças.

VEJA TAMBÉM: