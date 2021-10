Fectrans quer respostas do Governo para o setor ferroviário ainda no OE de 2021

José Manuel Oliveira, coordenador nacional da Fectrans, afirma que espera que o Governo tenha respostas para o setor ferroviário ainda enquadradas no Orçamento do Estado de 2021.

"Para além das questões para o Orçamento do Estado, ainda gostaríamos de ver as respostas, ainda este ano, no quadro do atual Orçamento do Estado. Foi isso que transmitimos ontem, ao senhor ministro, numa reunião em que estivemos, na qual ele nos transmitiu que está a fazer algum esforço dentro do Governo para que no próximo Orçamento do Estado haja alguma sustentação para respostas às questões que nós apresentámos, mas sem nos ter dado qualquer garantia, e queremos, se há boa intenção do ministro, que a força que os trabalhadores irão dar nesta greve possa contribuir para que efetivamente nós, num curto espaço de tempo, possamos ter resposta às reivindicações, porque as questões que colocamos são questões estruturais para este setor."