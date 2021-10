Greve da CP e IP: palavra "suprimido" marcou manhã de quem viaja de comboio

Os trabalhadores da CP e da IP estão em greve de 24 horas que começou esta sexta-feira à meia noite. No Porto, os funcionários das oficinas da antiga EMEF juntaram-se num protesto junto à estação de São Bento. Exigem a integração na CP de mais de mil trabalhadores.

Nos ecrãs onde aparecem os horários dos comboios predomina uma palavra “suprimido”. Na estação de São Bento, até os serviços mínimos, decretados pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, foram afetados: houve atrasos e pelo menos um comboio foi cancelado.

Em Lisboa, a greve apanhou muitos passageiros desprevenidos. Ao chegar à estação encontraram os comboios que esperavam apanhar “suprimidos”. A maioria das pessoas teve de encontrar uma alternativa para continuar a viagem.

Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP) estão em greve para exigir melhores condições de trabalho, desde logo com aumentos salariais. As reivindicações já foram apresentadas ao Governo, mas não foram apresentadas propostas concretas nas negociações. A esperança de que o Orçamento do Estado traga uma resposta também não é muita.

A paralisação nos comboios estende-se por 24 horas, podendo ainda ter repercussões nas primeiras horas de sábado.

