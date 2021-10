Jovem baleado em Braga morreu no hospital

O jovem baleado na madrugada de terça-feira no bairro do Fujacal, em Braga, acabou por morrer no hospital, na última noite, disse hoje fonte policial à Lusa.

Segundo a fonte, o suspeito do crime, de 23 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

O suspeito efetuou "vários disparos" na direção da vítima, que sofreu "graves lesões no abdómen" e acabou por não resistir.

"A motivação para a prática dos factos poderá estar relacionada com desentendimentos pessoais entre a vítima e o agressor", refere um comunicado da Polícia Judiciária.

O agressor entregou-se na PSP, tendo o caso, entretanto, passado para a alçada da Polícia Judiciária.