Nancy Pelosi vem a Lisboa receber prémio da Assembleia Parlamentar da NATO

A 67.ª sessão da Assembleia Parlamentar da NATO, que na próxima segunda-feira vai atribuir um prémio a Nancy Pelosi, a líder da câmara dos representantes dos Estados Unidos, arrancou esta sexta-feira em Portugal.

É a primeira vez que o Parlamento português organiza esta iniciativa, que vai contar com a participação de cerca de 200 deputados dos vários países que integram a Aliança Atlântica.

Até segunda-feira, há intervenções de várias personalidades, como o vice-almirante Gouveia e Melo e o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso.

A situação do Afeganistão, as relações com a Rússia e a China e as consequências da pandemia de covid-19 fazem parte da agenda dos próximos dias.

A apresentação dos trabalhos foi feita esta sexta-feira, em Lisboa, pelo presidente e pela secretária-geral da assembleia parlamentar da NATO, e por Adão Silva, líder da delegação portuguesa.