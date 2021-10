Os trabalhadores de limpeza da empresa Sá Limpa, que exercem serviços no Hospital São José, em Lisboa, estão em greve esta sexta-feira em frente ao hospital. Exigem um aumento do subsídio de alimentação e o pagamento do trabalho realizado em dias de feriado.

O cumprimento do direito dos trabalhadores e o arquivamento de processos disciplinares é outra das causas da revolta destes trabalhadores.

Até ao final da manhã a greve teve uma adesão de cerca de 70%.