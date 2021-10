2 mortos e um ferido grave em fogo em Castêlo da Maia

Dois mortos e um ferido grave é o balanço de um incêndio, que decorreu na madrugada deste sábado, numa moradia de Castêlo da Maia.

As vítimas são uma senhora idosa e os dois filhos gémeos que viviam com ela. No piso térreo, as chamas foram fatais para uma mulher com cerca de 80 anos e um dos filhos, na casa dos 50. O outro, gémeo, estava no piso superior da moradia, e foi retirado pelos bombeiros em estado considerado grave.

A mãe e os dois filhos viviam há vários anos nesta moradia alugada em Castêlo da Maia, a cerca de 10 quilómetros do Porto.

O alerta de incêndio foi dado às 5:10 horas da madrugada pelo vizinho do lado, um bombeiro que acordou com o barulho de vidros a partir e que, de imediato, iniciou o combate às chamas. Por volta das 6:00 horas, o fogo foi dado como extinto.

A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios que possam ajudar a apurar as causas do incêndio.

O combate às chamas e o transporte das vítimas para o Instituto de Medicina Legal e para o Hospital de São João envolveu 12 bombeiros de Moreira da Maia.

