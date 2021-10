As reações às críticas de Cavaco Silva ao PS

Num longo artigo no jornal Expresso, Cavaco Silva acusa os governos socialistas de estagnarem e empobrecerem o país.

O antigo Presidente da República também apela a uma "clara mudança de rumo", sem a qual, afirma, "Portugal continuará um trajeto de decadência", lamentando a existência de "uma oposição política débil e sem rumo".

A reação do PS foi feita pelo presidente do partido. Carlos César recusou-se este sábado a comentar o artigo escrito pelo ex-chefe de Estado, afirmando que está sempre desatualizado em relação à produção literária do antigo líder do PSD.

"Estou sempre muito desatualizado em relação à produção literária do professor Cavaco Silva", justificou.

Já Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar o artigo. O Presidente da República afirmou apenas que todos têm direito a uma opinião.