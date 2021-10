Carlos César diz-se "sempre desatualizado" sobre produção literária de Cavaco Silva

O presidente do PS recusou-se este sábado a comentar o artigo escrito pelo ex-chefe de Estado Cavaco Silva com críticas aos governos socialistas, afirmando que está sempre desatualizado em relação à produção literária do antigo líder do PSD.

Carlos César falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Nacional do PS, em Lisboa, depois de confrontado com o teor do artigo escrito por Cavaco Silva no jornal Expresso, no qual sustenta que o atual Governo "apoiado pelos partidos da extrema-esquerda, não foi capaz de aproveitar as boas condições de sustentabilidade da economia portuguesa herdadas" do executivo PSD/CDS.

O presidente do PS começou por alegar que não conhece esse artigo de opinião e que não o leu.

"Estou sempre muito desatualizado em relação à produção literária do professor Cavaco Silva", justificou o antigo presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012.Em relação à reunião da Comissão Nacional do PS, Carlos César defendeu que foi caracterizada "por um clima de grande unidade e de grande confluência no PS".