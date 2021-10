Cavaco acusa governos socialistas pela "estagnação económica" e "empobrecimento"

Cavaco Silva acusa os governos socialistas de serem responsáveis pela "estagnação económica" e "empobrecimento" em que o país se encontra, num artigo de opinião publicado, este sábado, no Expresso, em que também apela a uma "clara mudança de rumo", sem a qual, afirma, "Portugal continuará um trajeto de decadência", lamentando a existência de "uma oposição política débil e sem rumo".

Não é de hoje que Cavaco Silva, homem de poucas falas, recorre à palavra escrita para tornar bem audível o que pensa sobre o país.

Em finais de novembro de 2004, num outro artigo de opinião no Expresso, Cavaco Silva lançava um alerta contra a degradação da qualidade dos agentes políticos.

"A má moeda expulsa a boa moeda", escrevia então, numa referência clara ao Governo chefiado por Santana Lopes, e, três dias depois, Jorge Sampaio dissolvia o Parlamento.

É mais uma vez num artigo de opinião, que assina este sábado no Expresso, que o antigo Presidente escolhe a dedo substantivos e adjetivos para deixar, preto no branco, um retrato muito pouco favorável da República que um dia chefiou.

"Estagnação económica" e "empobrecimento" são, aos seus olhos, a marca que nos distingue dos demais países da Europa, e a culpa só tem um dono, "sem margem para dúvidas": os governos do Partido Socialista.

Para Cavaco Silva, Portugal é o campeão europeu do agravamento do empobrecimento relativo, um país com salários baixos, uma classe média sem poder de compra, pensões de reforma indignas, desigualdades sociais e cuidados de saúde de baixa qualidade.

Por tudo isto, volta a escrever, são responsáveis os governos do PS, desde os de António Guterres aos de António Costa, estes, anota, reféns do apoio dos partidos da extrema-esquerda, sendo que "o combate à pobreza nunca foi uma prioridade efetiva do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda".

Acusa o atual executivo de ter perdido a noção do papel do sistema de impostos no desenvolvimento do país e de ter tomado a opção, errada, de apostar sobretudo na expansão do consumo, guiado por meros interesses eleitorais.

Lamenta, também, o que considera ser uma atitude ideológica contra a iniciativa privada.



Em vésperas da entrega do Orçamento do Estado para 2022, pede uma "clara mudança de rumo", sem a qual, não tem dúvidas, Portugal continuará a decair para a cauda da zona euro.

Mas se o Governo é o principal alvo das críticas contundentes do ex-Presidente, a oposição, com o "seu" PSD à cabeça, também não escapa: classifica-a como "débil e sem rumo", "desprovida de uma estratégia consistente de denúncia dos erros, omissões e atitudes eticamente reprováveis do Governo".