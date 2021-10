A oferta turística da ria de Aveiro foi reforçada com um navio hotel. A embarcação de 60 metros está atracada na Costa Nova.

Antes de ser totalmente renovada, a embarcação já tinha operado no Douro e na Expo 98. O Costa do Sal oferece diversos espaços panorâmicos. No deck exterior funciona uma esplanada com vista para o casario da Costa Nova.

O hotel dispõe de 24 quartos e serviços de bar e restaurante.