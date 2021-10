Cerca de 4.000 queixas contra o IMT entre janeiro e setembro

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes recebeu nos primeiros 10 meses deste ano, quase 4.000 queixas, o que representa um aumento de 179% face a 2020.

Na Loja do Cidadão do Saldanha, no centro de Lisboa, várias pessoas esperam recorrer aos serviços do IMT, mas nem todos vão conseguir no próprio dia, devido à grande afluência.

As reclamações dirigidas ao IMT têm aumentado, de janeiro até ao final de setembro foram registadas 3.7776 queixas. No ano passado, no período homólogo, o número de queixas rondou as 1.300.

As críticas vão desde a dificuldade em trocar o título de condução estrangeiro até à demora do serviço. Alguns não conseguem fazer a marcação através da internet e, por isso, tentam a sorte de forma presencial.

A SIC pediu esclarecimentos ao IMT, acerca das queixas, mas até agora ainda não se pronunciou.