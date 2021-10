Justiça liberta bens penhorados há 14 anos de Vale e Azevedo

Centenas de bens que tinham sido penhorados na casa de Vale e Azevedo foram libertados. Quadros, fraqueiros em prata e várias peças de mobiliário tinham sido apreendidos no processo de execução interposto por uma sociedade imobiliária inglesa, por créditos em falta no valor de 2 milhões de euros.

O jornal Público avança que o Magistrado do Juízo de Execução de Sintra não deu como provado que os verdadeiros donos da Quinta de Cima, em Sintra, e o seu recheio pertenciam a João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, e à mulher.

A empresa proprietária dos bens é detida por uma outra com sede no Luxemburgo, que por sua vez, tem como acionistas duas outras sociedades com sede no Panamá.

