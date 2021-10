Mário Dorminsky e mulher em julgamento por peculato

Mário Dorminsky e a mulher, Beatriz Pacheco Pereira, começam a ser julgados esta segunda-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto. O casal está a ser julgado por alegado desvio de 2.800 euros, referente a cartões de livre-trânsito para o Festival Fantasporto.

Na primeira audiência do julgamento, Mário Dorminsky assumiu o erro e chamou-lhe de asneirada. Em declarações, Beatriz Pacheco Pereira, também admite ter feito um "disparate".

Em causa está a venda de cartões livre-trânsito pela cooperativa Cinema Novo, que davam acesso a duas edições do Festival Fantasporto.

Entre 2011 e 2012, o pagamento foi feito por tranferência bancária, para a conta privada do casal, num valor de quase 3.000 euros.

Os arguidos admitem ter dado essa ordem à Tesouraria e justificam o ato com a necessidade de ter um fundo de maneio para pagar as depesas aos voluntários durante o Fantasporto.

Ambos alegam que só deram conta do ilícito depois do contacto com o inspetor da Autoridade Tributária numa auditoria, tendo já reposto a total quantia.

Mário Dorminsky e a mulher, acusados de dois crimes de peculato. A cunhada, na altura tesoureira da Cooperativa Cinema Novo é também arguida neste processo que se iniciou há 8 anos.