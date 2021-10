Subida de temperaturas marca início da semana em Portugal continental

As previsões para o início desta semana apontam para tempo limpo e temperaturas que rondam os 30 ºC, chegando aos 32ºC. O bom tempo deverá manter-se até quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta segunda-feira, poderá contar com céu geralmente pouco nublado, acompanhado de uma ligeira subida da temperatura mínima. Quanto ao vento, deverá ser fraco a moderado do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste na faixa costeira durante a tarde. Nas terras altas a intensidade o vento poder subir entre forte a moderado.

No que toca a temperatura, o distrito da Guarda será o mais frio, entre 8ºC de mínima e 20ºC de máxima. Setúbal atingirá, por outro lado, as temperaturas mais altas, com as máximas a atingir a 32ºC. Cinco distritos do continente irão registar 30ºC ou mais de máxima.

A tendência de bom tempo mantém-se na terça-feira, onde se prevê céu pouco nublado ou limpo na maior parte do país, com períodos de maior nebulosidade no Algarve. No entanto, espera-se uma pequena descida da temperatura máxima no litoral do país. O vento será fraco a moderado, soprando com maior intensidade no sul de Portugal continental e nas terras altas.

► Açores e Madeira com previsões de chuva

Ao contrário do continente, os arquipélagos dos Açores e da Madeira esperam períodos de chuva nos próximos dias. Esta segunda-feira, os grupos central e oriental do arquipélago dos Açores estão sobre alerta amarelo devido à forte precipitação esperada.

O IPMA prevê céu geralmente muito nublado para todo o arquipélago açoriano, com “períodos de chuva por vezes fortes”. Espera-se ainda a ocorrência de trovoada.

Na Madeira, as previsões apontam para a ocorrência de “aguaceiros fracos nas terras altas e nas vertentes norte da ilha” com vento fraco a moderado do quadrante norte.