Alunos da Universidade de Aveiro regressam às aulas presenciais

O ano letivo começa com mais três cursos e mais de 200 vagas do que no ano passado, na Universidade de Aveiro. Esta segunda-feira os alunos regressaram às aulas 100% presenciais.

Até sexta-feira há dezenas de atividades, festas e concertos pelo campus e pela cidade, para acolher os novos alunos. Houve 17.000 candidaturas para as mais de 2.400 vagas que a instituição abriu. Ainda foram foram mais 200 do que no ano passado.

O número de estudantes de Erasmus também aumentou e neste semestre são quase 500, de 35 nacionalidades.

Este ano abriram novos cursos para a área das engenharias, computadores e aeroespacial.

Para 2023, o Governo anunciou a abertura de um curso de medicina, mas a reitoria não quer, para já, comprometer-se nem com o prazo, nem com a promessa.

VEJA TAMBÉM: