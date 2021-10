Falta de turistas estrangeiros adia reabertura de hotéis em Fátima

Os peregrinos estão a regressar a Fátima mas, na hotelaria, esse efeito é ainda pouco sentido, e a falta de turistas estrangeiros faz com que alguns hotéis ainda não tenham reaberto.

Durante 60 anos, o Hotel Fátima manteve sempre portas abertas, até ao início da pandemia.

No último ano e meio, esteve encerrado metade do tempo e reabriu no início de maio, à espera dos peregrinos que passam por Fátima nos meses tradicionalmente mais fortes.

"A percentagem de ocupação começou ali nos 12%, 14, 15%, num mês ainda foi aos 20%, basicamente, com clientes nacionais. Um ou outro grupito que começou agora a aparecer em agosto, setembro", diz o subdiretor do Hotel Fátima, Luciano Pereira.

"A atividade de alojamento em 2020 teve quebra superior a 80% e, portanto, foi o concelho do país que apresentou quebra superior. Em 2021, penso que o ano não vai fechar com números muito diferentes do ano de 2020". refere a presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima, Purificação Reis.

Mesmo se, sobretudo desde agosto, se sente alguma retoma no comércio e restauração, os hotéis continuam em situação difícil e alguns ainda não reabriram.

"O turismo internacional representava mais de 70% dos turistas em Fátima e ficou reduzido a muito pouco e, durante muito tempo, a zero, e não justificava a reabertura na totalidade dessas unidades. Vamos ver se, com a evolução e a recuperação do setor, se reabrirão a totalidade das unidades ou não", aponta Purificação Reis.

"Enquanto não aparecer o turismo essencialmente estrangeiro, não vai ser fácil a recuperação. Estamos a tentar viver com alguns sacrifícios e à espera que apareçam esses turistas internacionais", partilha Luciano Pereira.

Os dados do santuário apontam para um ligeiro aumento de peregrinos em relação ao ano passado, ainda assim, um valor que deverá ficar em menos de um quarto do que era a média de visitantes em Fátima antes da pandemia.

