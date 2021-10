Violência no Porto: Rui Moreira pede a intervenção do Governo após morte de jovem

O presidente da Câmara Municipal do Porto critica a "inação" do Governo perante os problemas de insegurança verificados no centro do Porto. As críticas surgem na sequência da morte de um jovem depois de uma agressão à porta de uma discoteca.

Os relatos de episódios de violência e desacatos durante a noite portuense não são recentes.

No ano passado, após o desconfinamento, Rui Moreira escreveu ao ministro da Administração Interna e até ao primeiro-ministro a alertar para os riscos do chamado "botellon". As festas ao ar livre surgem espontaneamente e junta centenas de jovens e muito álcool.

Na altura, o autarca pediu a intervenção do Governo para redobrar a segurança, mas não obteve respostas.

Em declarações ao jornal Público, o presidente da Câmara do Porto mostrou-se preocupado com a sensação de insegurança que existe na cidade e volta a pedir mais polícias e videovigilância no Porto. As autoridades identificaram o centro da cidade como o epicentro da criminalidade.

Rui Moreira diz que a autarquia está disposta a pagar pelo sistema e que o centro de operações está pronto, apenas falta a luz verde do Governo.

Na madrugada de domingo, na zona de Passos Manuel, um estudante de 23 anos foi agredido à porta de um estabelecimento de diversão noturna. Foi transportado para o hospital de Santo António em estado grave e acabou por não resistir aos ferimentos. O jovem morreu esta segunda-feira.

O suspeito da agressão e mais três amigos foram intercetados pela polícia e um deles ficou em prisão preventiva, após ser ouvido por um juiz no Tribunal de Instrução Criminal.

Um video foi gravado pelos próprios suspeitos no interior da viatura da PSP e partilhado nas redes sociais.

"Eles não nos respeitam. Estamos no carro celular, parece um filme do Faroeste.", riem-se.

