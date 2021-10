Desde o início do ano, o grupo agora desmantelado pela PSP assaltou cafés e bombas de gasolina nos distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Viseu.

Para além das armas de fogo e das ferramentas utilizadas nos assaltos, a PSP dá conta da apreensão de quase 12 mil euros, centenas de raspadinhas e outros jogos da Santa Casa e 450 maços de tabaco.

Foram detidos sem resistência no Porto e em Gondomar e faziam parte do grupo três homens, entre os 27 e os 43 anos, e duas mulheres, de 19 e 69 anos.