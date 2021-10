Fim do agendamento obrigatório nas Lojas do Cidadão provoca filas antes da abertura

Desde o início de setembro que o atendimento nas Lojas do Cidadão passaram a poder ser feitos sem agendamento prévio. Desde essa altura, as filas à porta de alguns dos estabelecimentos têm sido constantes. A Loja do Cidadão nas Laranjeiras costuma ser um desses casos, mas esta quarta-feira a fila resolveu-se pouco depois da abertura.

Antes do estabelecimento abrir, por volta das 08:30, a fila era grande, mas o rápido serviço permitiu que todas as pessoas que aguardavam conseguiram uma senha para renovar o Cartão de Cidadão (CC), o passaporte ou resolver outras situações.

A jornalista Marta Sobral esteve na Loja do Cidadão nas Laranjeiras, onde falou com Paulo Mauritti, vogal do conselho diretivo da agência para a modernização administrativa. O vogal lembra que este estabelecimento contém 18 entidades públicas e avança que as pessoas optam por vir presencialmente à loja para tirarem uma senha, em vez de utilizarem os serviços digitais.

“As pessoas concentram-se na parte da manhã, procuram uma senha física em vez de tirar uma senha digital em casa. Nós temos vindo a oferecer vários serviços às pessoas para não virem tão cedo, para tirarem a senha sem vir cá e terem melhor conforto a acompanhar a senha de casa”, explica referindo-se ao serviço online que permite acompanhar as senhas digitais através do telemóvel.

Até 20 de novembro, está em vigor a modalidade “Casa Aberta” que alarga o atendimento das Lojas de Cidadãos aos sábados das 09:00 às 22:00. Este programa pretende colmatar os atrasos provocados pela pandemia.

Paulo Mauritti avança que no passado sábado foram atendidas 5.900 pessoas na Loja das Laranjeiras, sendo que, ao fina do dia, já havia “mais oferta de serviços do que procura”.