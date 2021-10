Iona é o maior navio de cruzeiro a fazer escala no Funchal

Não foi o primeiro a chegar neste regresso do turismo de cruzeiros, mas é o maior navio a fazer escala no porto do Funchal. O Iona, do armador britânico Carnival, está entre os 10 maiores paquetes do mundo e é tão novo que vai apenas na segunda viagem internacional.

O navio chegou esta quarta-feira ao Funchal para uma escala de algumas umas horas, mas numa altura em que o mundo começa a recuperar da pandemia, o momento é marcante.

Inaugurado em março de 2020, a tripulação acabou por só voltar este ano e, por enquanto, navegar num navio tão grande é um desafio para alguns.

Entre os 1.600 tripulantes está uma portuguesa, nascida em Viseu, numa cidade do interior, mas que acabou por fazer carreira como diretora de eventos de um dos maiores paquetes.