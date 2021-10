Multidões voltam ao Santuário de Fátima

As multidões estão de regresso ao Santuário de Fátima e, já sem lotação máxima, a Cova da Iria voltou esta noite ao que era o ambiente habitual de um 12 de Outubro antes da pandemia.

Ao fim de dois anos, o famoso manto de luz voltou a estender-se sobre a Cova da Iria.

É preciso recuar a Outubro de 2019 para encontrar a última imagem do santuário repleto.

Após o período mais crítico da pandemia, no recinto voltou-se a sentir a multidão de peregrinos.

"É uma maravilha. A gente chega aqui e encontra uma paz de espírito e regressar aqui traz-nos uma alma nova ", diz uma peregrina no Santuário de Fátima.

"Eu nunca deixei de cá vir. Tem sido um número mais reduzido mas temos vindo. E nota-se que as pessoas têm vontade e precisam da abertura deste espaço ", refere outro peregrino.

No momento em que tantos conseguem regressar à Cova da Iria, aos peregrinos foram lembrados os que sofreram e continuam a sofrer com a pandemia.

"Somos chamados a estender as nossas mãos para os que mais sofrem. As mãos que se erguem em oração confiante devem ser também mãos que se estendem na caridade para com o próximo mais sofredor", apela o arcebispo de São Salvador da Bahia, D. Sérgio da Rocha.