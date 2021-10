Nuvem de dióxido de enxofre do vulcão de La Palma atinge a Península Ibérica

Uma nuvem de dióxido de enxofre com origem na erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, está a atingir a Península Ibérica, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com base nas previsões do modelo do Serviço de Monitorização Atmosférica do programa Copernicus.(CAMS), o IPMA avança que esta "intrusão de de dióxido de enxofre (SO2) estará a ocorrer sobretudo acima dos 3000 m de altitude, não afetando por isso as concentrações deste gás à superfície".

IPMA

"Prevê-se que este episódio se prolongue até pelo menos sexta-feira dia 15", informa o IPMA, que acompanha a evolução da situação.

"Na figura apresenta-se a previsão para a concentração de SO2 na proximidade de Lisboa, entre 11 e 16 de outubro em função da pressão atmosférica. O valor mais elevado de pressão, 1000 milibars (hPa) corresponde aproximadamente à superfície, enquanto que um valor de 500 milibars (hPa) correspondem a cerca de 5500 m", explica o IPMA.

Mapa da previsão da concentração de dióxido de enxofre entre 11 e 16 de outubro de 2021

