Santuário de Fátima volta a encher-se de luz

O Santuário de Fátima voltou a encher-se de luzes, esta terça-feira, durante a procissão das velas. Nos dias 12 e 13 de outubro, foi celebrada a sexta Aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria.

Esta foi a primeira vez, desde o início da pandemia de covid-19, que a peregrinação a Fátima não teve limite de lotação. No entanto, a organização manteve obrigatório o uso de máscara no recinto e espalhou postos para desinfeção das mãos.

Milhares de pessoas dirigiram-se a Fátima para celebrar os 104 anos do chamado "Milagre do Sol". A cerimónia foi presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, Sérgio Rocha.

O Santuário de Fátima à Lusa que a peregrinação contou com 48 grupos organizados, a maior parte vindos do estrangeiro.

