Tribunal da Relação do Porto condena a quatro anos e meio de prisão agressor de violência doméstica

O Tribunal da Relação do Porto decidiu condenar a quatro anos e meio de prisão um homem julgado por agredir e arrastar a mulher na via pública, em Paredes. A agressão ficou provada, na primeira instância, mas a juíza decidiu absolver o agressor, culpado do crime de violência doméstica.

Em abril deste ano ficou provado que um homem de 37 anos agrediu a companheira em plena rua. Os militares da GNR testemunharam o episódio em que a vítima estava a ser agarrada pelo pescoço e arrastada até ao interior de uma viatura.

A juíza do Tribunal de Paredes, Isabel Pereira Neto, não considerou a agressão "suficientemente grave" para ser considerada violência doméstica. O arguido acabou por ser absolvido.

Para cumprir os requisitos de um crime de ofensa à integridade física, seria necessário uma queixa, que a vítima não apresentou.

O Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação do Porto, que reverteu a sentença.

Segundo o Jornal de Notícias, que teve acesso ao acórdão, os juízes desembargadores consideram que "a matéria de facto provada pelo tribunal (...) permitiria, sem qualquer dúvida, traçar um comportamento de responsabilização criminal".

Os juízes desembargadores defendem no acórdão que a recusa da vítima em testemunhar no julgamento, não justifica a absolvição de um homem que já tinha agredido a companheira noutra ocasião.

O Tribunal da Relação do Porto decidiu condenar o arguido a uma pena de quatro anos e meio de prisão. Esta pena poderá ficar suspensa por cinco anos, desde que o homem cumpra o programa de prevenção de violência doméstica e faça um tratamento de dependência de álcool.

Terá ainda de pagar à vítima uma indemnização de 2.500 euros.