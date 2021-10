Um morto e dois feridos em colisão na Autoestrada 4 na zona de Alijó

Um morto e dois feridos foi o resultado de uma colisão que ocorreu esta quarta-feira na Autoestrada 4 (A4), na zona do concelho de Alijó, e que condicionou o trânsito naquela via, disse fonte da GNR.

A colisão aconteceu ao quilómetro 107,7 da A4, na área da freguesia de Vila Verde, no sentido Murça - Vila Real.

Segundo explicou a GNR, o acidente resultou de uma colisão traseira entre um veículo ligeiro de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias, tendo este sido projetado para a faixa contrária.

A fonte referiu que do acidente resultou um morto, que circulava na viatura projetada, e ainda dois feridos ligeiros que foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A A4 ficou cortada no sentido Vila Real - Murça, estando o trânsito a ser desviado para a Estrada Nacional 15 (EN 15).

A estrada permanecerá condicionada enquanto decorreram as operações de socorro, de limpeza da via e de investigação à colisão, que serão feitas pelos militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 20:59 e para o local foram mobilizados 31 operacionais, com 12 viaturas, dos bombeiros de Murça e Vila Real (Cruz Banca e Cruz Verde), GNR, do INEM e da concessionária.