Urgência do Hospital de Leiria volta à normalidade

As urgências do Hospital de Leiria já estão a funcionar normalmente, depois de, na última noite, o serviço ter fechado parcialmente, durante 10 horas, por falta de médicos.

Entre as 22:00 horas de terça feira e as 8:00 de quarta-feira, o acesso ao serviço de urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, esteve limitado, tendo só entrado os doentes emergentes, ou seja, em perigo eminente.

Quem veio por outros motivos, teve de se dirigir a outros hospitais, como é o caso do Hospital de Coimbra, que fica a cerca de 75 quilómetros.

"Nós temos aqui um hospital bom e urgências que, mais ou menos, atendem bem, acho eu, e não faz sentido saírem daqui", refere um utente.

"Completamente inadmissível. Fechar é uma coisa gravíssima", diz, também, outra utente.

"Este é um aviso, não só para o nosso hospital, como para os outros hospitais do país, em que é necessário criar condições para reforçar a presença de recursos humanos", refere o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

A falta de médicos para a escala levou ao encerramento de alguns serviços, um problema que já tinha sido denunciado.

"Ainda há relativamente poucos dias, a Ordem dos Médicos esteve em Leiria, apelou, publicamente, à Ministra da Saúde para olhar para aquele hospital, para evitar que situações graves pudessem acontecer, porque o hospital está em absoluta rutura, e nada foi feito. Houve aqui uma atitude de grande negligência política da parte do Ministério da Saúde", aponta Carlos Cortes, da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Além desta, o Centro Hospitalar de Leiria aponta ainda duas outras razões para o acesso ao serviço de urgência ter ficado limitado.

A administração diz em comunicado que tal se deveu a falsas urgências e à deslocação de doentes das Caldas da Rainha para Leiria.



10 horas depois, todos os serviços foram reabertos.

