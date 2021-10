Obras de reabilitação do tabuleiro inferior da ponte D. Luís I arrancaram hoje

As obras de reabilitação do tabuleiro inferior da ponte D. Luís I começaram esta quinta-feira, o que dificulta a ligação entre Porto e Gaia.

O trânsito está interditado por ano por causa das obras. As alternativas são agora mais demoradas, seja para condutores, seja para os cerca de oito mil passageiros que utilizam diariamente quatro linhas dos autocarros da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) que passavam pela ponte.

Estes trabalhos de reabilitação não afetam a passagem do metro no tabuleiro superior, mas obrigam a alterações também na circulação de embarcações no Rio Douro. A passagem pedonal está garantida no decurso de toda a obra.

► Veja mais: