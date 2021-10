Primeiro Campeonato Escolar de Leitura já arrancou

No mês de outubro assinala-se a sensibilização para a dislexia. Em Portugal, 20% das crianças têm dificuldades na leitura. Nesse sentido, esta quinta-feira foi lançado o primeiro Campeonato Escolar de Leitura aberto gratuitamente a todas as escolas do país.

O projeto inovador "Speed Reading" foi criado por dois professores e vai ajudar a melhorar os níveis de leitura dos alunos. O ponto de partida são duas escolas no Porto, a escola Rodrigues de Freitas e a Fontes Pereira de Melo.

O Campeonato Escolar de Leitura termina no final do ano letivo.