Suspenso título profissional de segurança que agrediu homem em Albufeira

Foi suspenso o titulo profissional do segurança que agrediu violentamente um homem numa discoteca em Albufeira, a 3 de outubro.



A notificacao da PSP, entidade que tutela a atividade, tem data de ontem, 13 de outubro.

O homem deixa de poder exercer as funções de segurança porteiro. Como vigilante, só poderá desempenhar funções sem contacto com o público.

Os outros seguranças presentes no momento das agressões e as empresas estão a ser investigados pela PSP através do Departamento Segurança Privada.

