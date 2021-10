O trânsito em Lisboa voltou aos níveis pré-pandemia com longas filas de espera. Nas duas últimas semanas, houve um aumento do tráfego na capital com dias de congestionamento que ultrapassaram os valores de 2019.

Há mais condutores na estrada, formam-se longas filas e a espera no trânsito é maior. Um sinal de que o tráfego em Lisboa voltou a aumentar.

A plataforma de análise de trânsito, TomTom Traffic Index, mostra que há uma semana, dia 6 de outubro, o tráfego na capital superou em 25% o valor médio registado em 2019. O mesmo aconteceu na terça-feira, quando os níveis de congestionamento foram 18% superiores aos do mesmo dia de 2019.

O tráfego na região de Lisboa já atingiu os números pré-pandemia, dados que se refletem na sinistralidade.

Início e final do dia são os períodos mais críticos na estrada. No ano passado, a plataforma da análise de trânsito mostra que por cada 30 minutos a conduzir, os condutores passaram mais 13 minutos ao volante durante a manhã e 15 minutos ao final da tarde.

Contas feitas, após um ano, são mais de 108 horas extra ao volante o que equivale a quatro dias e 12 horas.

