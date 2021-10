1 em cada 4 alunos com problemas visuais

O projeto da Fundação Vision For Life pretende ajudar as crianças mais carênciadas e facilitar o acesso a estes cuidados médicos, uma situação que foi ainda mais agravada com a pandemia.

Em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, foram feitos rastreios visuais a 250 crianças do agrupamento de escolas do Cerco, no Porto. Foram referenciados por professores e pela Ação Social. Mais 250 serão avaliadas em março.

Entre os problemas visuais mais comuns estão a miopia, astigmatismo e estrabismo.

Nesta semana, foram detetados problemas visuais em 25% das crianças que passaram pela unidade móvel. Os alunos que necessitem recebem armações e lentes gratuitas.