Ação de protesto contra a mineração

O movimento contra a mineração da Beira Serra realizou, em Seia, mais uma ação de protesto, com o objetivo de chamar a atenção para as consequências da extração mineira no país.

A exibição do filme "Arica" do realizador Lars Edman que fala sobre as consequências do lixo tóxico proveniente da extração mineira de uma empresa sueca e despejado em Arica, cidade chilena no deserto, serviu de pretexto para o movimento contra a mineração da Beira Serra reforçar a mensagem de alerta.

A ação de protesto acontece numa altura em que decorre a consulta pública do relatório de avaliação ambiental do programa de prospeção e pesquisa de lítio que abrange 8 potenciais áreas do norte a sul do país.

O Governo já fez saber que o programa de prospeção e pesquisa de lítio servirá para descobrir se, nessas áreas, há minérios, em que quantidade e se é viável avançar para a concessão das minas, mas para os promotores do movimento contra a mineração não há dúvidas de que será um passo para a exploração mineira que é preciso travar.