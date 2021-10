Prémios do Imobiliário distinguiram os melhores projetos de 2020

Os Prémios do Imobiliário foram entregues ontem à noite na cidade de Matosinhos. A iniciativa da SIC Notícias e do Expresso distinguiu os melhores projetos de 2020.

A terceira edição dos Prémios do Imobiliário contou com mais de 30 candidaturas referentes a projetos terminados em 2020.

Divididos em seis categorias, distinguiram os melhores empreendimentos, a reabilitação e reconstrução, a arquitetura de interiores, a sustentabilidade, a inovação na mediação e, pela primeira vez, foram distinguidos também os espaços públicos.

Aqui foram premiadas as intervenções no mercado municipal de Braga e no casco histórico da Lousã.