Vários alunos sem manuais escolares devido a atrasos nas editoras

Um mês após o arranque do ano letivo, ainda há alunos sem manuais escolares por atrasos na impressão e distribuição. A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) justifica o constrangimento por causa do prolongamento do ano letivo, mas garante que, em breve, o processo estará concluído.

Em agosto, a APEL tinha alertado para eventuais atrasos, que acabaram por se confirmar. A entidade esclarece que o prolongamento de duas semanas do ano letivo anterior atrasou a emissão dos vouchers para a obtenção dos manuais escolares.

No ano passado, o Parlamento decidiu que não haveria reutilização e as contas foram feitas com todos os alunos a receberem os novos livros escolares.

Este ano, os livros do 1.º ciclo, que não são devolvidos às escolas, e os novos manuais escolares adaptados para o 7.º e 10.º anos, com exceção da matemática, estavam disponíveis nas prateleiras.

A APEL diz que os editores têm de aguardar que o Ministério da Educação informe quantos vouchers emite por cada manual escolar.

A entidade reforça que imprrimir e distribuir livros para mais de 600.000 famílias é um processo complexo.

Contactado pela SIC, o Ministério da Educação diz apenas que o processo dos vouchers está em dia e decorreu com normalidade.

VEJA TAMBÉM: