Homem dispara contra família sueca após discussão que terá sido motivada por ódio racial

Um homem de 53 anos é suspeito de ter disparado contra uma família sueca com sete filhos menores em Moura. De acordo com o DN, o suspeito fazia parte da lista do Chega a uma Junta de Freguesia. Foi detido pela PJ, presente a tribunal e está em liberdade.

Antes dos disparos, o suspeito e uma das vítimas tinham discutido na rua. A Judiciária fala de uma desavença "aparentemente determinada por ódio racial". Alegadamente, também, a propósito do recebimento de subsídios, como o Rendimento Social de Inserção.

De acordo com a PJ, o suspeito seguiu atrás da família que circulava numa carrinha adaptada a caravana e disparou assim que teve oportunidade.

Lá dentro estavam pai - de ascendência africana, mas de nacionalidade sueca -, a mãe e sete filhos menores com idades entre os três meses e os 11 anos.

O suspeito ainda terá escondido a arma do crime e o carro que usou na perseguição, mas foi detido pela Judiciária.

André Ventura já reagiu

De acordo com o DN, o autor dos disparos é um conhecido comerciante de Moura e fazia parte da lista do Chega à Junta de Freguesia da Póvoa de S. Miguel. Este sábado, o líder do partido, André Ventura, esteve precisamente em Moura, a tomar posse como deputado municipal.

Sobre o assunto, disse ser "completamente contra quaisquer crimes que envolvam atentados contra a vida humana, contra a vida ou a integridade física de terceiros".

O crime aconteceu no dia 8 e o suspeito foi detido pela PJ, presente a tribunal e está em liberdade com termo de identidade e residência.